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«Хетафе» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

«Хетафе» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Хетафе» — «Гранада».

Ставка: победа «Хетафе» всухую за 2.59.

«Гранада» потратила слишком много сил в четверг в игре Лиги Европы в Эйндховене. На второй выездной матч за неделю «Гранаде» может не хватить сил, тем более что у красно-белых много травмированных игроков, а у Сольдадо – позитивный тест на ковид. А у «Хетафе» ноль потерь и три сухие победы в трех домашних матчах текущего сезона.

Главное же – у хозяев поля вдвое больше времени на подготовку к матчу. И пусть в прошлой игре «Хетафе» и отдал много сил в поединке с «Барселоной», выигранном 1:0, но «Гранада» выложилась на максимум против ПСВ за три дня до игры в Хетафе. «Гранаде» не хватает длины скамейки для успешной игры на два фронта, где-то они будут провисать. Так что ожидаю четвертой подряд домашней победы «Хетафе». Причем, скорее всего, сухой победы".

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