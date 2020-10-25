«Реал Сосьедад» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на матч 7-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Уэска».

Ставка: «Реал Сосьедад» победит в 1-2 мяча за 1.95.

«Перед началом тура у этих команд первое и соответственно шестнадцатое место в турнирной таблице. Казалось бы, в победе хозяев не должно быть особенных сомнений. Однако для «Реала Сосьедад» есть осложняющий ситуацию фактор: выездная игра Лиги Европы в четверг в Хорватии, где баски вырвали победу над «Риекой» на 93-й минуте игры.



Между тем «Уэска» хоть и идет в таблице низко, но выглядит вполне пристойно и пока проиграла только один мяч, сыграв в ничью аж пять раз. Предположу, что «Реал Сосьедад» победит в достаточно упорной игре, с разницей в один-два гола. Коэффициент на то, что «Реал» выиграет именно в один-два мяча, вполне хорош – 1.95».