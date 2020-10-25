«Ростов» — «Химки»: прогноз Евгения Ловчева на матч 12-го тура чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ростов» — «Химки».
Ставка: победа «Ростова» за 1.75, «Химки» не забьют за 2.35.
«Химки» изменились сейчас и по составу, и по игре. Они показали хороший атакующий футбол в матче со «Спартаком», но и красно-белые в обороне выглядели безобразно.
После смены игроков «Ростов» очень строго играет в обороне. Также заметна какая-то новая струя в игре этой команды. Я вижу, что они будут играть строго в обороне и с быстрой атакой, хотя и на своём поле.
Это новые футболисты, которые всегда, когда приходят в другую команду, стараются себя показать. У «Химок» тоже полно новых футболистов, но они играют в Ростове-на-Дону, а Валерий Карпин – очень амбициозный тренер. Поэтому я думаю, что «Ростов» победит".
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