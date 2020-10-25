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«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Александра Бубнова на матч 12-го тура РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Александра Бубнова на матч 12-го тура РПЛ в Грозном
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Ахмат» — «Уфа», который состоится 25 октября в Грозном.

Ставка: победа «Ахмата» за 1.87, точный счёт 1:0 в пользу «Ахмата» за 5.10.

«В нынешнем сезоне «Ахмат» неплохо стартовал, а сейчас играет очень нестабильно. В «Уфе», идущей внизу таблицы произошла смена главного тренера. Рашид Рахимов хорошо знает возможности грозненского клуба, но команда Андрея Талалаева выложится по-максимуму, у нее есть потенциал, чтобы прибавить. «Уфа» закроется, но хозяева хотя бы один шанс реализуют. Ставлю на победу грозненцев. Скорее всего, всухую. Мне кажется, что счёт 1:0 в этом матче вполне вероятен».

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