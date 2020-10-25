«Зенит» — «Рубин»: кто победил, как сыграли 24 октября, какой счёт, какие прогнозы зашли

«Зенит» принимал «Рубин» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 26-й минуте. Дуглас Сантос мягко навесил со штрафного, Ерохин сыграл на опережение и аккуратно переправил мяч в дальний угол ворот, забив уже пятый мяч в сезоне. На 43-й минуте «Рубин» сравнял счёт. Бакаев с правого края мягко навесил в штрафную, Деспотович опередил Ракицкого и головой переправил мяч в дальний угол ворот.
Во втором тайме гостям удалось выйти вперёд. Йевтич получил пас от Деспотовича, ушёл от Ловрена и с дальней дистанции хлёстко пробил в нижний угол ворот — Кержаков не дотянулся.
Эксперты считали казанцев аутсайдером, на победу «Рубина» давали 7.60. Ничья шла за 4.70, победа «Зенита» — за 1.51. С 1000 рублей можно было выиграть 7600 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча оценивался в 1.76, «обе забьют — в 1.86.
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