«Краснодар» — «Спартак»: кто выиграл 24 октября, какой счёт, как сыграли в РПЛ

«Краснодар» принимал «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 13-й минуте. Джордан Ларссон зацепился за мяч в штрафной и сделал передачу в центр, Эсекьель Понсе продавил защитника и пробил в противоход Матвею Сафонову. На 33-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Лукас Айртон убежал по левому флангу и сделал передачу в штрафную. Понсе поставил корпус и сделал скидку на Виктора Мозеса, который на замахе убрал защитника и аккуратно уложил мяч в дальний угол.
Во втором тайме «Краснодару» удалось сократить отставание. Кристиан Рамирес с левого края вбежал в свободную зону и мягко навесил в штрафную, Леон Сабуа с двух метров вколотил мяч в сетку ворот. На 81-й минуте красно-белые установили итоговый счёт встречи усилиями Ларссона. Ассистировал шведу Александр Кокорин.
Эксперты считали красно-белых аутсайдером, на их победу давали 2.90. С 1000 рублей можно было выиграть 2900 рублей. Успех «Краснодара» шёл за 2.67, ничья — за 3.70.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.96, «обе забьют» — за 1.72. Победа «Спартака» при голах в обе стороны оценивалась в 4.70.
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