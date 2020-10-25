«Барселона» — «Реал»: результат матча 24.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Барселона» принимала мадридский «Реал» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:1.



Счёт был открыт уже на пятой минуте встречи. Карим Бензема разогнал атаку «Реала», своевременно покатил мяч в штрафную на ход Федерико Вальверде, и тот прицельным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. Сине-гранатовые сравняли счёт уже через три минуты. Прошёл заброс к левому краю штрафной «Реала», откуда Жорди Альба аккуратно отпасовал во вратарскую, а Ансу Фати переправил мяч в ворота. Фати — самый молодой игрок, забивший в «эль класико».



Во втором тайме подопечные Зинедина Зидана вышли вперёд. В ворота «Барселоны» был назначен пенальти за фол Клемана Лангле, который на 63-й минуте реализовал Серхио Рамос. Точку в матче поставил Лука Модрич, сделав пару ложных замахов в штрафной и отправив мяч мимо голкипера.



Эксперты считали «Реал» аутсайдером. Ставки на мадридцев принимались за 3.60: с 1000 рублей можно было выиграть 3600 рублей.



На тотал больше 2.5 гола давали 1.77, на «обе забьют» — 1.63, на пенальти — 3.40, на гол в первые 15 минут — 3.00.