Хабиб — Гейджи: прогноз Александра Шлеменко на бой UFC 254 в ОАЭ

Боец смешанных единоборств экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился ожиданиями от главного поединка турнира UFC 254, в котором чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с обладателем титула временного чемпиона Джастином Гейджи.



Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.73.



«Интерес к бою приковывают заявления Гейджи, что у него борьба не хуже, чем у Хабиба. Любому сложно оценить его борьбу, потому что Гейджи ни разу ею не пользовался. Если предположить, что у него хорошая борьба, то, наверное, это самый опасный соперник для Хабиба будет.

Если Нурмагомедову не удастся забороть Гейджи, согласитесь, будет очень непросто. Конечно, сомневаюсь, но присутствуют эти мысли. Джастин — самый опасный ударник в этом дивизионе.



Становится интересно и волнительно за Хабиба. На бумаге Гейджи — удобный соперник для Хабиба, но если верить словам Джастина, то шансы более менее уравниваются. Вспоминая бой с Конором, он не являлся базовым борцом. Но Макгрегор неплохо показал себя в начале.



Мотивация в бою с Конором у Хабиба была выше, чем сейчас. Когда на тебя столько грязи выливают, самого разрывает. А с Гэтжи у них один менеджер. Джастин с Хабибом раньше общались, есть видео, где они сидят за одним столом. Хорошие отношения с соперником расслабляют. Как бы злую шутку не сыграло".