«Вердер» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Вердер» — «Хоффенхайм» в 5-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Хоффенхайма» за 2.23.
«Здесь достаточно простой расклад. По силе команды трудно сравнивать. «Хоффенхайм» выглядит гораздо более серьезным коллективом — и как коллектив, и как футбольная команда. Он скроен лучше. Вопрос в том, сумеет ли «Хоффенхайм» реализовать все свои моменты. В этом порой у него возникает проблема.
Жду достаточно открытого футбола, не думаю, что «Вердер» будет сидеть сзади. Это не имеет больших перспектив. Я все-таки думаю, что «Хоффенхайм» должен выигрывать. Они лучше. Если случится очковая потеря в Бремене, то сенсацией это назвать будет сложно, но я буду несколько удивлен.
2.23 — хороший коэффициент на победу гостей. Так и нужно действовать».
- 25 октября 2020
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