«Ростов» — «Химки»: прямая трансляция матча РПЛ, какой канал, прогнозы и ставки

25 октября «Ростов» и «Химки» сыграют в матче 12-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». В случае победы хозяева поднимутся в топ-3 РПЛ.
Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 5.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ростов» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.
На пенальти дают 2.45, на удаление — 3.20.
- 25 октября 2020
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