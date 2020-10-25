«Арсенал» — «Лестер»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча АПЛ
25 октября «Арсенал» примет «Лестер Сити» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 22:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.
Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.66, на пенальти — за 2.70.
«Арсенал» — «Лестер». Прогноз: Лено и Джака, берегитесь! Ваш страшный сон возвращается
Джейми Варди забил семь голов в шести последних играх с «Арсеналом».
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