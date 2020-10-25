Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Арсенал» — «Лестер»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча

«Арсенал» — «Лестер»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча
Ставки / Прогнозы 0

25 октября «Арсенал» примет «Лестер Сити» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 22:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.66, на пенальти — за 2.70.

«Арсенал» — «Лестер». Прогноз: Лено и Джака, берегитесь! Ваш страшный сон возвращается
Джейми Варди забил семь голов в шести последних играх с «Арсеналом».
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020