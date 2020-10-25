«Ахмат» — «Уфа»: прямая трансляция матча РПЛ, какой канал, прогнозы и ставки

25 октября «Ахмат» и «Уфа» сыграют в матче 12-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 4.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.74.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ахмат» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.20. На пенальти дают 2.45, на удаление — 3.20.

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