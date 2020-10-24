Хабиб — Гэтжи, 24.10.2020: результат боя UFC 254 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи.
Первый раунд начался для американца неплохо. Джастин провёл несколько лоу-киков и не давал сопернику совершить проход. Но вскоре Хабиб начал поддавливать оппонента и, невзирая на несколько неприятных пропущенных ударов, в конце пятиминутки сумел провести тейкдаун. Но извлечь из него пользу не успел.
Во втором раунде Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником.
Эксперты не сомневались в успехе Хабиба: ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1.32. С 1000 рублей можно было выиграть 1320 рублей. Успех Гэтжи шёл за 3.70, ничья — за 55.0.
При этом букмекеры не ожидали, что бой закончится быстро. Тотал меньше 1.5 раунда шёл 3.30, тотал больше 1.5 раунда — за 1.40. На победу Хабиба во втором раунде можно было поставить за 7.30, тогда с 1000 рублей выигрыш составил бы 7300 рублей.
Ставки на успех Нурмагомедова болевым/удушающим/сдачей принимались за 2.70.
- 25 октября 2020
-
00:56
-
00:47
-
00:32
-
00:23
-
00:06
-
00:02
- 24 октября 2020
-
23:54
-
23:36
-
23:31
-
23:22
-
23:20
-
23:17
-
23:13
-
23:07
-
22:45
-
22:40
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:54