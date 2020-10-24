Хабиб — Гэтжи, 24.10.2020: результат боя UFC 254 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи.



Первый раунд начался для американца неплохо. Джастин провёл несколько лоу-киков и не давал сопернику совершить проход. Но вскоре Хабиб начал поддавливать оппонента и, невзирая на несколько неприятных пропущенных ударов, в конце пятиминутки сумел провести тейкдаун. Но извлечь из него пользу не успел.



Во втором раунде Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником.

Эксперты не сомневались в успехе Хабиба: ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1.32. С 1000 рублей можно было выиграть 1320 рублей. Успех Гэтжи шёл за 3.70, ничья — за 55.0.

При этом букмекеры не ожидали, что бой закончится быстро. Тотал меньше 1.5 раунда шёл 3.30, тотал больше 1.5 раунда — за 1.40. На победу Хабиба во втором раунде можно было поставить за 7.30, тогда с 1000 рублей выигрыш составил бы 7300 рублей.

Ставки на успех Нурмагомедова болевым/удушающим/сдачей принимались за 2.70.