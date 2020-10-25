«Ростов» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч 12-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Химки» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Химок» с форой (+1) за 1.58.

«Химки» при Черевченко проиграли «Локомотиву», «Спартаку», но смотрелись весьма неплохо. «Химки» сейчас удачно выступили в Кубке России — в серии пенальти обыграли соперника.



«Ростов» в последнем туре выиграл 3:0 у «Ахмата», но абсолютно не по игре. И пенальти «Ахмат» не реализовал, и другие моменты были, и в перекладину попадали. И только в самой концовке «Ростов» забил два мяча. Молодой Сохиев вышел и сделал голевую. Другой новичок хорошо себя проявил — Гапечкин. Результат есть у «Ростова», но по игре вопросы возникают. Плюс ушли некоторые важные футболисты — Чистяков, Чернов. Линия обороны сейчас перестраивается. Тут могут быть огрехи в игре команды Карпина.



«Химки» с приходом Глушакова, и особенно Мирзова, как мы видим, поинтереснее стали действовать в атаке.



Очень рискованно. Но многое пришло к «Ростову» в предыдущей игре, где-то придётся заплатить подоходный налог. Я бы взял «Химки» с форой (+1) за 1.58. Можно рассмотреть вариант «Химки» не проиграют» за 2.12. Хотя это рискованно".