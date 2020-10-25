Известный стример заявил, что поставил $ 1 млн на победу Гейджи над Хабибом

Известный стример Гай Dr Disrespect Бэйм заявил, что поставил на Джастина Гейджи в бою с Хабибом Нурмагомедовым $ 1 млн на турнире по смешанным единоборствам UFC 254.
«Только что поставил миллион на Гейджи. Это верная ставка. Он повергнет мир в шок. Принеси чемпионский пояс домой, малыш», — написал Dr Disrespect на своей странице в «Твиттере» перед боем.
После завершения поединка в аккаунте стримера появилась ещё одна запись: «Хорошо…».
Поединок выиграл Нурмагомедов, который во втором раунде провёл тейкдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником.
Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В предыдущих защитах он справился с Конором Макгрегором и Дастином Порье. После победы над Гэтжи Хабиб заявил, что завершает карьеру.
Коэффициент на победу Гейджи составлял 4.00, успех Хабиба шёл за 1.30.
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