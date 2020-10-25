«Куньлунь» – ЦСКА: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ в Мытищах

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.60.

«Предстоящая игра в Мытищах, наверное, интересна тем, что у китайского клуба потихоньку начинают просматриваться контуры команды и тренерский штаб, который, в общем-то был озадачен самое главное иметь количественный состав, не говоря уже о качестве игроков, теперь может чувствовать себя более спокойно. Они выполнили огромный объем работы, команда постепенно начала выигрывать. Но скажу прямо – в игре с ЦСКА шансы на положительный исход мизерные.



Армейцы на ходу, это очень боеспособный коллектив. Новички уже притерлись за этот период. Команда мобильная, уверенно играющая, обладающая отличным большинством. Стал забивать даже Андронов. ЦСКА победит, как минимум в две шайбы. Выбираю ставку ЦСКА с форой (-1.5) за 1.60».