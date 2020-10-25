«Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь».



Ставка: итоговая победа «Динамо» за 2.09.

«Обе команды из Западной конференции, обе находятся в зоне плей-офф и их разделяют, в общем-то, лишь два очка – у «Динамо» (21 очко), у «Северстали» (19 очков). Минчане неплохо стартовали, и в целом, за исключением нескольких последних матчей, выступают более-менее стабильно. Чего никак нельзя сказать о «Северстали». Она, словно на качелях.



Последние игры показывают, что у минчан возникли определенные сложности с составом – ряд игроков отсутствовали в составе по разным причинам. Сегодня кое-кто из них выйдет на лед.



Играя дома, динамовцы сделают все, чтобы порадовать своих болельщиков и прервать свою серию из четырех поражений. За эти игры минчане смогли отличиться лишь три раза, причем две последних домашних встречи проиграли всухую. Выбираю ставку победа «Динамо» в матче за 2.09».