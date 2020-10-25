«Ювентус» — «Верона»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
25 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Верона». Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Букмекеры отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 9.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.15.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.
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