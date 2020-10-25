«Ювентус» — «Верона»: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки
25 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Верона». Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Букмекеры отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 9.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.15.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.
«Ювентус» — «Верона». Прогноз: Роналду готовится к встрече с Месси. Дибала, выручай!
Туринцы допустили две осечки в четырёх турах Серии А, пора побеждать
- 25 октября 2020
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:53
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
Партнерский контент