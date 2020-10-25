«Саутгемптон» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч 6-го тура АПЛ
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Эвертон».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.90.
«Большие потери у команд. Дженепо не сыграет, Уолкотт, Валери — потери «святых». Серьезные потери и у Анчелотти — Ришарлисона не будет, Коулмэна. Это тоже беда.
И те, и другие в порядке — «Эвертон» одна из самых забивных команд в АПЛ прямо сейчас. «Святые» не отстают — в среднем по 4 мяча за матч в последних 4 играх — говорит о том, что будет весело в этой встрече. «Эвертон» горяч — 7 побед в 8 играх + ничья с «Ливерпулем». Плюс они регулярно пропускают — есть шанс на что-то надеется «Саутгемптону».
Поэтому я думаю, что будет результативный футбол. Обе забьют + тотал больше 2.5 — моя ставка за 1.90».
- 25 октября 2020
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