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«Саутгемптон» — «Эвертон»: прогноз Романа Гутцайта на матч 6-го тура АПЛ в Лондоне

«Саутгемптон» — «Эвертон»: прогноз Романа Гутцайта на матч 6-го тура АПЛ в Лондоне
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Эвертон».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Эвертона» за 2.22.

«Саутгемптон» в прошлом туре играл против «Челси». Думаю, вы знаете что та встреча завершилась со счетом 3:3. «Сотон» показал, что является командой с характером, способной даже в с соперником уровня «Челси» отличиться трижды. Временами «Саутгемптон» ведь даже переигрывал команду Фрэнка Лэмпарда.

С другой стороны «Эвертон», который в прошлом туре сыграл вничью 2:2 с «Ливерпулем». «Эвертон» очень результативен на старте сезона. Суммарно в чемпионате и Кубке Лиги «Эвертон» провел восемь матчей, одержав семь побед и один раз сыграв вничью. Во всех этих играх «Эвертон» забивал.

Думаю, что этот тренд продолжится и в матче против «Саутгемптона». У команды Ральфа Хайнезхютля была очень любопытная деталь — в прошлом сезоне она регулярно играла плохо, а на выезде проявляла себя лучше и добивалась результата.

Мне кажется, нечто подобное может произойти и сейчас. Пусть «Саутгемптон» сыграл 3:3 с «Челси» в гостях, но в домашнем матче против «Эвертона» «Сотон» сыграть на ноль не сумеет.

И вот почему — у «Саутгемптона» достаточно медленные и высокорослые защитники, а у «Эвертона» очень подвижная атакующая группа. Да, не будет дисквалифицированного Ришарлисона, но в строю Хамес Родригес, который идеально вписался в схему Анчелотти, и Калверт-Льюин, способный и на верху побороться и от защитников убежать.

Здесь можно рассмотреть вариант индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1.5 с коэффициентом 2.22".

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