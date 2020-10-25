«Ювентус» — «Верона»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Верона».

Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.37.

«Ювентус» успел допустить уже две осечки во внутреннем первенстве, что для действующего чемпиона Италии многовато. Больше того — одна из двух побед, над «Наполи», оказалась технической. Остаётся разгром «Сампдории» в стартовом туре (3:0), трудовая ничья с «Ромой» (2:2, едва не вырвали победу в меньшинстве) и бесславные 1:1 в Кротоне.



Там намудрил Андреа Пирло, который увлёкся ротацией состава. Ну и, конечно, отметился судья: поставил в ворота фаворита сомнительный пенальти, а на 60-й минуте ещё и удалил Федерико Кьезу. Ситуация не самая приятная: нужно возвращаться на победный путь, но при этом держать в уме битву с «Барселоной». Она состоится уже 28 октября.



С «Вероной» Криштиану Роналду точно не сыграет, даже битва против Месси под большим вопросом. Впрочем, запас в уровне исполнителей и без того солидный. Не будет только Кьеллини с де Лигтом, а также Алекса Сандро и Кьезы. Дибала, Мората и Кулусевски на месте, Артур с Куадрадо помогут. Особенно интересно выглядит статистика противостояния.



В пяти последних очных встречах доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча», сейчас на неё дают прекрасный коэффициент 2.36. Вроде бы отлично, но есть сомнения. Туринцы наверняка постараются обойтись малой кровью, а «Верона» пока катает исключительно низы. Один забитый и один пропущенный за 270 минут.



Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.11 и П1 всухую за 2.37. Ждём тут чего-то вроде 2:0. Тратить лишние силы перед матчем с Месси и Фати не стоит, но и третья осечка в пяти турах будет перебором".