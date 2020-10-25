«Арсенал» — «Лестер»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 6-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер».

Ставка: обе забьют за 1.66.

«В чемпионате Англии «Арсенал» располагается неподалёку от еврокубковой зоны. За пять туров клуб набрал девять баллов. Плотность таблицы высокая, до лидирующего «Эвертона» не хватает всего четырех пунктов, но конкуренция большая. Надо добавлять.



У «Лестера», к слову, тоже девять баллов после пяти игр в АПЛ. Только в матче прошлого тура он потерпел второе поражение подряд. В первом случае обидчиком выступил «Вест Хэм» (0:3), а во втором – «Астон Вилла» (0:1). Два поединка без голов — слишком много для подопечных Брендана Роджерса.



Реабилитироваться «лисы» смогли в Лиге Европы, где также играли в прошлый четверг. Они принимали на своём поле украинскую «Зарю» и одержали уверенную победу со счётом 3:0. Состав был близок к основному, если не считать отсутствия Джейми Варди.



К игре в чемпионате Англии с «Арсеналом» обладатель «золотой бутсы», скорее всего, будет готов. А это значит, что вполне можно ожидать гол от нападающего. Варди в шести предыдущих матчах с лондонцами забил целых семь мячей. Бернду Лено, который отстоял очень неуверенно в Лиге Европы, следует быть осторожнее.



У «канониров» линия атаки тоже в порядке. Обамеянг, Ляказетт и Виллиан не смогли забить лишь «Манчестер Сити» в позапрошлом матче, хотя возможности были и там. К тому же, статистика личных встреч на их стороне.



Дело в том, что в шести предыдущих очных играх в Лондоне хозяева ни разу не проиграли и добыли пять побед. При этом в пяти случаях заходила классическая ставка «обе забьют». Есть все основания ожидать голов в обе стороны и на этот раз. Букмекеры оценивают такой исход сносным коэффициентом 1.66. Вполне нормально».