ЦСКА — «Арсенал»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ 26.10

26 октября ЦСКА примет «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». В случае победы «армейцы» обойдут «Зенит» и выйдут на чистое второе место.



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех туляков оценён букмекерами коэффициентом 7.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.



Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Арсенал» Тула не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.



Поставить на «обе забьют» предлагаются за 2.07, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.

ЦСКА — «Арсенал». Прогноз: Чалов и Влашич разомнутся перед игрой Лиги Европы с «Динамо» З В последних четырёх домашних играх с «Арсеналом» красно-синие забили 12 голов.