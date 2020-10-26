ЦСКА — «Арсенал»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ 26.10

26 октября ЦСКА примет «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». В случае победы «армейцы» обойдут «Зенит» и выйдут на чистое второе место.
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех туляков оценён букмекерами коэффициентом 7.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.
Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Арсенал» Тула не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.
Поставить на «обе забьют» предлагаются за 2.07, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
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