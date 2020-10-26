ЦСКА — «Арсенал» Тула: прогноз Александра Бубнова на матч 12-го тура чемпионата России

Бывший футболист «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» Тула, который состоится 26 октября.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 2.5 мяча за 2.60.

«Если ЦСКА выставит состав, который играл во втором тайме против «Вольфсберга», то наверняка возьмёт три очка в матче с «Арсеналом», хотя соперник и будет свежее. Просто потому что разница в уровне исполнителей существенная. На своём поле красно-синие должны побеждать. Если они возьмут три очка, то обойдут „Зенит“ и поднимутся на второе место в турнирной таблице. Это отличная мотивация», — сказал Бубнов.

Поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех туляков оценён букмекерами коэффициентом 7.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.