«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.63.



«В субботу «Локомотив» одержал уже восьмую победу подряд. Теперь ярославцы не просто крепко сидят на третьем месте в Западной конференции. Они вот-вот обойдут СКА, правда, это ничего особенного не даст, поскольку обойти лидеров другого дивизиона «железнодорожники» могут только по количеству набранных очков, а вот в турнирной таблице – увы. Но тут начнётся самое интересное: «Локомотив» начнёт подпаливать пятки ЦСКА. И если «армейцы» продолжат терять очки, то…



А пока «Локомотиву» надо выиграть в Уфе, и для этого ровным счётом нет никаких препятствий. Можно ли считать препятствием «Салават Юлаев»? В принципе, да, особенно с учётом того, что юлаевцы играют дома, а дома, как известно, и солома едома. Но вот проблема: дома уфимцы играют хуже, чем в гостях. По гостевым матчам они показывают восьмой результат в лиге, тогда как по домашним – всего десятый.



Что же касается «Локомотива», то ему после набора оптимальной скорости, похоже, уже всё равно, с кем и где играть. Плюс ярославцы этим матчем только начинают двухматчевую выездную серию, после которой ещё пять проведут дома. То есть надеяться на выездную усталость «Локомотива» хозяевам бесполезно.



Всё это вместе складывается в достаточно печальную для «Салавата» картину. Биться он, конечно, будет, свои болельщики сдаться без боя не дадут, но очевидно, что гости сейчас сильнее, причём по всем компонентам – от игрового до психологического.



Поэтому смело ставим на победу «Локомотива», да ещё в основное время. Да ещё с приличным преимуществом более чем в две шайбы», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз: Гранлунд и Метсола прервут чудо-серию ярославцев У «Локомотива» восемь побед подряд, но в Уфе сложно всем.