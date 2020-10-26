«Милан» – «Рома»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Милан» – «Рома».



Ставка: победа «Милана» за 2.15.



«2.15, которые дают за победу «Милана», беру без раздумий. Конечно, победа «Милана» в дерби весит заметно больше, чем победа «Ромы» над «Беневенто».



«Рома» вроде набрала неплохой ход: забивает, побеждает, успешно сыграла в Лиге Европы. Но «Милан» уж очень хорош на старте этого сезона, бьёт рекорд за рекордом. Так что в домашнем матче и при небольшом количестве своих болельщиков «Милан» – явный фаворит. И 2,15 за победу в таком матче – слишком соблазнительный коэффициент, чтобы его не взять.



Конечно, «Рома» будет сражаться, будет оказывать сопротивление, сушить игру. Но я думаю, что матч может получиться вполне результативным.



С другой стороны, почему бы «Роме» и самой не сыграть на результат. В конце концов, она в середине турнирной таблицы, и игра на ничью в стартовых турах – не тот вариант, к которому нужно стремиться. У «Ромы» разнообразная группа атаки, поэтому на свой гол команда вполне может претендовать. Тем более «Милан» редко играет сухие матчи. Сам забивает, но и пропускает в свои ворота.



Поэтому вариант П1 и ТБ (2,5) ещё более соблазнителен. Но поскольку просто за П1 и так платят прилично, я остановлюсь на нём.



Также напрашивается вариант с голом Ибрагимовича. Златан в отличной форме, он не забил в Глазго, был заменен. Пока не знаю, будет ли он в составе. А вот когда заявка станет известна, я бы поставил на него», — сказал Черданцев.

«Милан» — «Рома». Прогноз: Ибрагимович и Доннарумма продлят великолепную серию россонери «Милан» не проигрывает на протяжении 21 матча.