«Милан» – «Рома»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Милан» – «Рома».
Ставка: победа «Милана» за 2.15.
«2.15, которые дают за победу «Милана», беру без раздумий. Конечно, победа «Милана» в дерби весит заметно больше, чем победа «Ромы» над «Беневенто».
«Рома» вроде набрала неплохой ход: забивает, побеждает, успешно сыграла в Лиге Европы. Но «Милан» уж очень хорош на старте этого сезона, бьёт рекорд за рекордом. Так что в домашнем матче и при небольшом количестве своих болельщиков «Милан» – явный фаворит. И 2,15 за победу в таком матче – слишком соблазнительный коэффициент, чтобы его не взять.
Конечно, «Рома» будет сражаться, будет оказывать сопротивление, сушить игру. Но я думаю, что матч может получиться вполне результативным.
С другой стороны, почему бы «Роме» и самой не сыграть на результат. В конце концов, она в середине турнирной таблицы, и игра на ничью в стартовых турах – не тот вариант, к которому нужно стремиться. У «Ромы» разнообразная группа атаки, поэтому на свой гол команда вполне может претендовать. Тем более «Милан» редко играет сухие матчи. Сам забивает, но и пропускает в свои ворота.
Поэтому вариант П1 и ТБ (2,5) ещё более соблазнителен. Но поскольку просто за П1 и так платят прилично, я остановлюсь на нём.
Также напрашивается вариант с голом Ибрагимовича. Златан в отличной форме, он не забил в Глазго, был заменен. Пока не знаю, будет ли он в составе. А вот когда заявка станет известна, я бы поставил на него», — сказал Черданцев.
- 26 октября 2020
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
06:30
- 25 октября 2020
-
23:02
-
21:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15