«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ в Уфе

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.52.



«Ярославцы в последнее время здорово играют в обороне, мало пропускают. «Локомотив» не пропустил ни одной шайбы в матчах против минского «Динамо» и «Спартака» и одну в последнем матче против «Нефтехимика».



«Салават Юлаев» продолжает играть нестабильно, хотя уже и лидеры и главный тренер вернулись после карантина. Думаю, уфимцам будет тяжело создавать опасные моменты у ворот соперника. Свою шайбу-две они, конечно, забьют, но итоговый счёт будет 3:1 или 3:2 в пользу Ярославля. Оборона не самый сильный компонент игры хозяев.



Несмотря на то что матч пройдёт в Уфе, я всё-таки поставлю на «Локомотив». Для обеих команд будет трудная игра, и я не исключаю ничейного результата в основное время, поэтому поставлю на то, что «Локомотив» не проиграет в основное время. Но чувствую, что ярославцы смогут победить», — сказал Вуйтек.

«Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз: Гранлунд и Метсола прервут чудо-серию ярославцев У «Локомотива» восемь побед подряд, но в Уфе сложно всем.