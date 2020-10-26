«Сибирь» — «Барыс»: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ 26 октября

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Барыс».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 2.46.



«Казахи в последнее время сдают, вряд ли они что-то смогут придумать сейчас, потому что сибиряки как раз на подъеме. Они со счётом 3:1 победили челябинский «Трактор». Все игроки отошли, кураж есть, подъём, уверенность тоже есть. Таким образом, «Сибирь» победит в основное время и с преимуществом в две шайбы. Может быть, в конце матча будет заброшена шайба в пустые ворота. Кто хочет рискнуть — пожалуйста. Можете поставить на это событие.



Вот смотришь игры «Сибири» и радуешься — ребята играют от души и побеждают. А «Барыс» — летит, может проиграть аутсайдеру. Даже если ведут 4:0, всё равно могут слить. Просто удивительно. Хоть после дополнительного времени, хоть когда, но суть одна. Если сибиряки не будут удаляться, то точно победят, я практически уверен в этом. А у казахстанцев разве что большинство в порядке. Поможет ли оно им — посмотрим. Просто нет у них той игры, которая была в начале сезона», — сказал Кожевников.