«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 26 октября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.92.



«В состав «Салавата Юлаева» вернулись все лидеры, отсидевшие свое на коронавирусном карантине. Но при этом команду Томи Лямся, говоря прямым текстом, колбасит. В последних пяти матчах – победы над «Сочи» (2:0) и «Авангардом» (4:3 по буллитам), но поражения от «Барыса» (2:3 ОТ), «Куньлуня» (3:5) и «Витязя» (3:4).



То есть стабильности уфимцам категорически не хватает, да и основной вратарь Юха Метсола не слишком надежен. Так, «сухарь» был сделан при Данииле Тарасове.



Ну а что «Локомотив»? Это просто монструозная команда. Восемь побед подряд! Оттрубив своё на карантине, «железнодорожники» вернулись – и мы видим, что команда Андрея Скабелки набрала отличный ход. При этом она мало пропускает. Характерно, что по ходу этой серии две победы были одержаны со счётом 1:0 и ещё одна – со счётом 2:1. Отлично играет вратарь Эдвард Паскаль, который вытеснил из рамки Илью Коновалова.



Я бы тут просто взял итоговую победу «Локомотива», за которую дают весьма солидный кэф 1.91. Хотел бы погнаться за коэффициентом, что «Локо» выиграет в основное время, а тотал составит меньше 5.5 шайбы – была у меня и такая идея. Но я не уверен, что не будет ничьей в основное, да и весёлый «СЮ» может устроить феерию голов. А если посмотреть на матч в целом, здесь и сейчас «Локомотив», конечно, надёжнее и сильнее», — полагает Лысенков.

«Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз: Гранлунд и Метсола прервут чудо-серию ярославцев У «Локомотива» восемь побед подряд, но в Уфе сложно всем.