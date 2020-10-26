ЦСКА — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру 12-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Арсенал» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.10.
«Мы видели, как все наши клубы тяжело играли после еврокубков. Пока проиграли абсолютно все, включая «Локомотив», встречавшийся дома с «Ротором». ЦСКА всё-таки имеет какое-то преимущество в этом плане. Он играл в четверг, но с «Арсеналом» матч в понедельник вечером. Было время, чтобы восстановиться. Ну и, на мой взгляд, всё-таки «армейцы» сейчас выглядят выигрышно по сравнению с другими российскими участниками еврокубков. Я говорю про форму команды. Да, в Австрии выиграть не получилось, но ситуация всё равно нормальная. Главное — хорошо играть дома.
«Арсенал» стилистически может быть удобен ЦСКА. Не стремится Тула закрываться. Наоборот, она где-то слишком смело выглядит, атакует даже в гостях. Для ЦСКА же хорошо, когда не нужно вскрывать эшелонированную оборону, когда есть свободные зоны.
Я бы здесь выбрал ЦСКА с форой (-1). Есть хорошие шансы выйти на чистое второе место, опередив «Зенит». Этим нужно пользоваться. «Арсенал» всё-таки классом пониже, пусть команда и укрепилась перед закрытием трансферного окна», — сказал Титов.
- 26 октября 2020
-
16:30
-
16:01
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
06:30
- 25 октября 2020
-
23:02
-
21:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45