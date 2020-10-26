СКА — «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 2.75.



«Ой, какой интересный матч. У СКА игроки подсели просто, а омичи на ходу, все хоккеисты в форме, у них всё получается. Многое по традиции будет зависеть от вратарей. Я, правда, не знаю, кто будет «в калитке» стоять. Надеюсь, выбор будет достойным.



Думаю, с преимуществом в одну шайбу победят гости, может, в две. А там уже как пойдёт: или с игры забросят обе, или вторую уже в пустые ворота, если те побегут отыгрываться.



У СКА очень хорошо выступает молодёжь. Так что трудно разобраться, кто кого. Молодые игроки произвели фурор, но надеяться на кого-то из них всё равно тяжело. Сомнения определенные есть. Таким образом давайте попробуем взять победу «Авангарда». Команда просто сильнее по всему: мастерство, настрой, опыт, эмоции, установки тренеров и так далее. Всё на их стороне», — сказал Кожевников.

СКА — «Авангард». Прогноз: Хартли опять покорит Санкт-Петербург. Теперь достанется Брагину Канадец провёл со СКА пять матчей: четыре победы и поражение в овертайме.