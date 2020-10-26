«Динамо» М – «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 26 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Витязь».
Ставка: победа «Динамо» за 1.66.
«Вот и случилось то, о чём мы говорили даже тогда, когда «Витязь» был ближе к первой четвёрке, нежели к границы зоны плей-офф Западной конференции. Все олигархи и мастодонты проснулись, все разогнались, побежали и середняки, и брать очки «витязям» стало негде. Какое-то время они пробивались чем придётся, «тыря мелочь по карманам». Но в итоге всё вернулось на круги своя, и пришлось подольским ребятам покинуть зону плей-офф, уступив в ней место «Спартаку».
В принципе, ничего смертельного пока не случилось. Пара хороших матчей – и «Витязь» не только вернётся, но и может даже взлететь место этак на шестое. Но с кем проводить такие ударно-забойные матчи? Впереди у команды Михаила Кравеца пусть и не мастодонты, зато ближайшие конкуренты по все той же зоне плей-офф. Эти будут грызть лед и борта и душиться за каждое очко. Да и «Динамо» сейчас отнюдь не в той позиции, чтобы разбрасываться очками направо и налево. Им бы Минск с «Йокеритом» сковырнуть, чтобы повыше забраться.
И, наконец, самое главное: в личных встречах у «Динамо» почти трёхкратное превосходство по количеству побед. То есть на одну победу подольчан приходится приблизительно 2,8 московской победы. Пока в официальных матчах у бело-голубых победная серия с «Витязем» не получается, в двух последних играх очки они поделили. То есть по всему выходит, что «Динамо» пора брать своё.
Поэтому мы прогнозируем матч непростой, победитель, вполне возможно, определиться только в третьем периоде. Но победителем этим будет «Динамо», и все разборки закончатся в основное время», — сказал Лебедев.
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