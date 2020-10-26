СКА — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.03.



«Есть такие антуражные детали, как Наиль Якупов проводит второй матч за «Авангард». Его убрали из СКА. Он не хотел уходить, обиделся. Он точно хотел бы забить своей бывшей команде, тем более в Питере. Если вы найдёте у букмекеров ставочку на то, что Наиль Якупов наберёт хотя бы одно очко, смело можно брать. Но я буду обсуждать традиционные коэффициенты.



Давайте в этом матче отталкиваться от последних результатов команд. СКА не может обрести стабильность, потому что у них в какой-то момент, совсем недавно, сразу 60 человек сели на карантин из-за коронавируса. Даже исполняющие обязанности главного тренера менялись как перчатки: Ротенберг, Козырев, Бердичевский. Сейчас вернулся Валерий Брагин. Последний матч СКА проиграл у себя дома «Спартаку» со счётом 1:4. Яркая цифра, так как СКА нанёс всего 15 бросков, притом что «Спартак» нанёс 43 броска. Игра была в одну калитку.



СКА явно не хватало движения, есть чехарда с составом. Конечно, они должны очень сильно постараться, чтобы не проиграть дома «Авангарду». В движении «Авангард» будет сильнее, чем «Спартак». «Авангард» отдыхал неделю до матча с «Автомобилистом». До этого было два обидных поражения, но «Авангард» отыгрался на команде Билла Питерса и вынес «Автомобилист» в одну калитку со счётом 6:3. Очень мощно показала себя атака. Вратари, конечно, пропускают что-то, но в целом всё в порядке. У них высокая конкуренция за место в составе. Подбор форвардов очень высокий. Я вижу, что «Авангард» всё же сильнее СКА,



Думаю, никого не должно смущать то, что матч пройдёт в гостях. Из-за коронавируса трибуны полными не будут, поэтому я беру коэффициент 2,03 на победу «Авангарда» в матче. Пусть это будет овертайм, буллиты, как угодно. Просто потому, что сейчас и здесь «Авангард» сильнее и более цельная команда.



СКА должен прыгнуть выше крыши, чтобы обыграть такой «Авангард», пусть и у себя дома. Может, у них и получится, но я всё же верю в «Авангард». Во что верите вы, подумайте. Самое главное не пропустите этот матч. Будет круто и пламенно», — сказал Лысенков.

СКА — «Авангард». Прогноз: Хартли опять покорит Санкт-Петербург. Теперь достанется Брагину Канадец провёл со СКА пять матчей: четыре победы и поражение в овертайме.