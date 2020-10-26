«Бернли» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на встречу 6-го тура АПЛ

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ «Бернли» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.08.



«Бернли» принимает на своём стадионе столичный «Тоттенхэм». У первой команды игра в этом сезоне не идёт совершенно, но в прошлый раз с лондонцами она зацепилась за очки.



Бордовые уже на протяжении четырёх матчей не могут одержать победу. Если кубковое поражение от «Манчестер Сити» (0:3) легко объяснимо высоким статусом оппонента, то остальные противники были по зубам им. Один балл в игре с «Вест Бромвичем» (0:0) не помог выбрать из зоны вылета.



С большой долей вероятности, хозяева поля не удастся сегодня одержать победу. Мне кажется, они не смогут справиться со своими проблемами. К тому же в лазарете у них приличное количество футболистов, а им ведь тоже необходимо искать замену.



«Шпоры» в нынешнем первенстве выглядят очень грозно, чего только стоит разгром «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:1. Вообще, только «Эвертону» (0:1) они проиграли в первом туре. В Лиге Европы лондонцы также разнесли австрийский ЛАСК с комфортным счётом 3:0.



На мой взгляд, сейчас подопечных Жозе Моуринью просто не остановить, особенно аутсайдеру английской Премьер-лиги. Фаворит набрал потрясающие кондиции и попытается оторваться от своих конкурентов. Усиление Гаретом Бэйлом как раз кстати, теперь есть вариативность в нападении», — сказал Павлюченко.

«Бёрнли» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон и Бэйл навели шороху в Лиге Европы. АПЛ — время Кейна «Шпоры» забили больше всех за пять туров чемпионата Англии.