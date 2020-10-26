«Леванте» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Леванте» — «Сельта».
Ставка: «Леванте» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.76.
«Леванте» и «Сельта» подошли к очному поединку с одинаковыми и весьма удручающими результатами: по три поражения подряд и место в зоне вылета. При этом у «Леванте» дела немного получше. Во-первых, у валенсийцев есть перенесённый матч в запасе. Во-вторых, в трёх последних турах у «Леванте» был настолько сложный календарь, что на позитивные результаты на этом отрезке было сложно рассчитывать: поездки в гости к «Севилье» и «Атлетику» из Бильбао и домашняя встреча с мадридским «Реалом». Впрочем, у «Сельты» календарь тоже был экстремальным: домашние игры с «Барселоной» и мадридским «Атлетико» и поездка в Памплону, но всё же это не оправдание для трёх подряд явно заслуженных по игре поражений «Сельты» со счётом 0:3, 0:2 и 0:2.
«Леванте» по игре выглядел на старте сезона получше «Сельты», и неудивительно, что валенсийцы идут в линии фаворитом матча. Плюс в их пользу фактор своего поля, пусть и при пустых трибунах. У «Леванте» заметно меньше потерь, так что, думаю, валенсийская команда тут как минимум не проиграет.
Вместе с тем обращает на себя внимание высочайшая средняя результативность в очных матчах этих команд. В пяти последних матчах между этими соперниками каждая раз выигрывала ставка «обе забьют и тотал больше 2.5». За это время встречался счёт 3:2, 4:2, 4:1, 3:1 и 2:1. Наконец, еще чуть раньше было и 4:3. Традиционно лихой «Леванте» всегда рад потягаться с «Сельтой» в открытом футболе на встречных курсах. Думаю, что в этот раз недостатка голов быть не должно. Моя ставка – «Леванте» не проиграет при общем тотале больше 1.5 гола», — сказал Вишневский.
- 26 октября 2020
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