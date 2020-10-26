«Бёрнли» — «Тоттенхэм»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бёрнли» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» и обе забьют за 3.47.
«Время поговорить снова об английском футболе, если конкретно, то о матче «Бёрнли» с «Тоттенхэмом». Здесь исход встречи ясен – «Тоттенхэм» в отличной форме, команда потерпела только одно поражение в последних 11 матчах, в то время как «Бёрнли» выдал неудачную серию. Команда играет без побед, тянется эта серия ещё с прошлого чемпионата.
Мне кажется, что весь вопрос в том, забьют ли обе команды и играть ли верх? Предлагаю сыграть ставку «победа «Тоттенхэма» и обе забьют», с учётом того, что «Бёрнли» играет дома, а «Тоттенхэм» в обороне играет с перепадами. Думаю, что это вполне возможно. Коэффициент почти 3.50. Мне кажется, что это наиболее интересная ставка на этот матч», — сказал Казаков.
- 26 октября 2020
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
06:30
- 25 октября 2020
-
23:02
-
21:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15