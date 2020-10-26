«Бёрнли» — «Тоттенхэм»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бёрнли» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» и обе забьют за 3.47.



«Время поговорить снова об английском футболе, если конкретно, то о матче «Бёрнли» с «Тоттенхэмом». Здесь исход встречи ясен – «Тоттенхэм» в отличной форме, команда потерпела только одно поражение в последних 11 матчах, в то время как «Бёрнли» выдал неудачную серию. Команда играет без побед, тянется эта серия ещё с прошлого чемпионата.



Мне кажется, что весь вопрос в том, забьют ли обе команды и играть ли верх? Предлагаю сыграть ставку «победа «Тоттенхэма» и обе забьют», с учётом того, что «Бёрнли» играет дома, а «Тоттенхэм» в обороне играет с перепадами. Думаю, что это вполне возможно. Коэффициент почти 3.50. Мне кажется, что это наиболее интересная ставка на этот матч», — сказал Казаков.

«Бёрнли» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон и Бэйл навели шороху в Лиге Европы. АПЛ — время Кейна «Шпоры» забили больше всех за пять туров чемпионата Англии.