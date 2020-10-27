«Локомотив» — «Бавария»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча ЛЧ

27 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария». Начало игры — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 16.0. Поставить на ничью предлагают за 8.30.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.86. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 3.80.
Если «Локомотив» не проиграет, зайдёт коэффициент 5.30 (18%).
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