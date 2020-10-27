«Локомотив» — «Бавария»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов 27.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 2.20.

«Лерой Зане восстановился после повреждения и успел забить «Айнтрахту», а тест Сержа Гнабри на коронавирус оказался ложноположительным. Разве что Альфонсо Дэвис выбыл. Разница в уровне исполнителей не просто велика, она колоссальна. Вариантов у «Локомотива» нет, шансы зацепиться появятся только при аномальном везении — максимальной реализации и жутких проблемах оппонента в завершении. Разумеется, Ханс-Дитер Флик использует ротацию и побережёт пару-тройку лидеров, вот только на расклады это не повлияет.



Следующий матч у действующего чемпиона Германии только 31 октября, когда придётся наведаться в Кёльн. 3,5 дня на восстановление — вполне нормально по меркам топ-клуба в послекоронавирусный сезон. Накануне удалось поберечь Левандовского, Мюллера, Косту и Комана — все они покинули поле в середине второго тайма.



То есть, скорее всего, появятся в Москве с первых минут. А это не сулит «железнодорожникам» ничего хорошего. Вопрос тут только один — сумеют ли хозяева забить гол престижа. Мюнхенцы не убирают ногу с педали газа и забивают в концовках при разгромном счёте с той же охотой, что и в дебюте при 0:0.



То есть свои три-четыре мяча они найдут с огромной долей вероятности. Этого должно хватить для комфортной победы. Ставка П2 с форой (-2) за 1.75 выглядит надёжно, имеет смысл рассмотреть П2 с форой (-2.5) за 2.20. Вариант для оптимистов — П2 + обе забьют за 2.53».