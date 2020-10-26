Эксперты: Месси – фаворит в гонке бомбардиров Примеры. У него один гол в пяти матчах

В гонке бомбардиров испанской Примеры сразу у пяти игроков по четыре забитых мяча. Это Луис Суарес, Ансу Фати, Порту, Пако Алькасер и Микель Оярсабаль. Но букмекеры считают, что самым результативным игроком чемпионата станет нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Поставить на итоговую победу Месси в гонке бомбардиров Примеры в сезоне-2020/2021 можно с коэффициентом 1.85. В случае успеха с 1000 рублей можно получить 1850 рублей. Пока у аргентинца лишь один гол в пяти матчах чемпионата.
Ниже эксперты оценили шансы Луиса Суареса («Атлетико», коэффициент 7.00), Карима Бензема («Реал Мадрид», 9.00) и Ансу Фати («Барселона», 11.00).
Далее в списке идут Лукас Окампос («Севилья», 20.00), Жерар Морено («Вильярреал», 20.00), Яго Аспас («Сельта», 25.00), Антуан Гризманн («Барселона» 25.00) и Александер Исак («Реал Сосьедад», 30.00).
Примечательно, что на Порту, Микеля Оярсабаля (оба «Реал Сосьедад») и Пако Алькасера («Вильярреал») ставки не принимаются.
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