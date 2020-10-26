Эксперты оценили шансы «Реала» и «Барселоны» на победу в Примере после «эль класико»

24 октября «Барселона» дома проиграла мадридскому «Реалу» со счётом 1:3. Каталонцы по итогам пяти матчей набрали семь очков. «Сливочные» имеют в активе 13 баллов после шести поединков. Эксперты оценили шансы обеих команд на титул в Примере.

Фаворит чемпионата Испании в сезоне-2020/2021 – «Реал Мадрид». Сделать ставку на итоговую победу команды Зинедина Зидана можно за 2.10. Пари на 1000 рублей принесёт 2100 рублей при удачном исходе. Шансы «Барселоны» оцениваются чуть ниже – коэффициентом 2.20.

Третьим кандидатом на победу букмекеры называют «Атлетико Мадрид». Поставить на победу «матрасников» в Примере можно за 7.50. Команда Диего Симеоне имеет 11 баллов после пяти матчей и лидирует по потерянным очкам.

Но в итоговой таблице Примеры на первом месте идёт «Реал Сосьедад». У него 14 очков по итогам семи поединков. Титул бело-голубых оценён коэффициентом 150.00.