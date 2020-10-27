«Шахтёр» — «Интер»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов в Харькове 27 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер».

Ставка: гол в первые 24 минуты — нет за 2.05.

«Ситуация в квартете максимально запуталась. Подопечные Зинедина Зидана оказались на дне, но явно будут подниматься. У «Боруссии» М и «Интера» по одному баллу, а «Шахтёр» лидирует. Итальянскому клубу нужно любой ценой побеждать в Харькове, иначе расклады станут угрожающими.



Впереди спаренные матчи с «Реалом», где фаворитом будут явно не миланцы. При потере очков «горняки» получат заметную фору, обойти их будет затруднительно. Так что фактически встреча второго тура становится для подопечных Антонио Конте ключевой. Право на ошибку уже использовали неделю назад.



В принципе, гости по делу идут фаворитом. «Кроты» по-прежнему имеют заметные кадровые проблемы, в субботу они дома не смогли дожать «Ворсклу» (1:1), хотя действовали в большинстве с 53-й минуты. «Интер» тем временем превзошёл «Дженоа» (2:0), да ещё и Ашраф Хакими вернулся в строй после коронавируса.



На П2 дают не самый внушительный коэффициент 1.86, всё же на своём поле украинский клуб способен упереться. Зато возникает ощущение, что планка тотала завышена. Защита у «нерадзурри» действительно кошмарная, залетает практически всё. Однако теперь им придётся действовать аккуратнее.



Слишком высока цена ошибки. «Шахтёр» показал, что великолепно умеет находить пространство за спинами центральных защитников, если те будут уходить далеко. Потому форсировать события и раскрываться раньше времени слишком опасно. А хозяевам торопиться тем более никуда, сейчас они хозяева положения.



Мы бы выбирали между ставками «гол в первые 24 минуты — нет» за 2.05 и ИТМ 1 гола «Шахтёра» за 2.08. Варианты посмелее — «обе забьют — нет» за 2.48 или даже П2 всухую за 3.68. Шутки кончились, вторая осечка всерьёз рискует вновь оставить Конте без плей-офф Лиги чемпионов. Если он хочется попадать в топ-2, надо добавлять в обороне».