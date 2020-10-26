Эксперты назвали вероятное число очков «Локомотива» в группе Лиги чемпионов

27 октября в Лиге чемпионов «Локомотив» примет «Баварию». Букмекеры дают прогноз в пользу гостей. Поставить на мюнхенцев можно за 1.17, ничья идёт за 8.50, а победа «железнодорожников» – за 17.00. Также эксперты назвали вероятное число очков команды Марко Николича по итогам всего группового этапа ЛЧ.
Аналитики склоняются к тому, что в текущей Лиге чемпионов «Локомотив» наберёт пять очков по итогам группового этапа. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 4.25. Со ставки в 1000 рублей можно получить 4250 рублей при удачном исходе.
Вторым по вероятности вариантом эксперты называют четыре очка (коэффициент 4.50). В первом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2). Если «железнодорожники» уступят в оставшихся пяти встречах, зайдёт ставка за 9.50.
Пять подряд побед и итоговые 16 очков для команды Марко Николича оцениваются коэффициентом 640.00.
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