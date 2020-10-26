Эксперты назвали фаворита РПЛ после 12-го тура

После завершения 12-го тура РПЛ в таблице появился единоличный лидер. Им стал московский «Спартак», обыгравший «Краснодар». У красно-белых 27 очков. Но, по оценке аналитиков, фаворит по-прежнему «Зенит». Команда Семака проиграла «Рубину» и отстаёт от лидера на три очка. Поставить на чемпионство питерцев можно с коэффициентом 1.86, в то время как на «Спартак» принимают ставки с коэффициентом 3.20.



В тройке главных фаворитов и ЦСКА. У «армейцев» после 12 туров 25 баллов и 2-е место. Поставить на команду Виктора Гончаренко можно с коэффициентом 7.00.



Шансы «Локомотива» букмекеры оценили коэффициентом 20.00, команда Марко Николича идёт на 4-м месте, у неё 21 очко. Поставить на победу «Краснодара» можно за 30.00. У краснодарцев 18 очков и лишь 8-е место в турнирной таблице.