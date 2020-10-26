Букмекеры предположили, сколько очков наберёт «Зенит» в группе Лиги чемпионов

28 октября в Лиге чемпионов «Зенит» проведёт матч в Дортмунде против «Боруссии». Букмекеры прогнозируют победу хозяев. Поставить на «шмелей» можно за 1.37, ничья доступна за 5.50, а выигрыш питерцев – за 7.50.

Также эксперты назвали вероятное количество очков команды Сергея Семака по итогам всего группового этапа ЛЧ.

По мнению аналитиков, «Зенит» наберёт четыре очка. Сделать ставку на такой вариант можно с коэффициентом 4.90. Для пари на 1000 рублей потенциальная выплата составит 4900 рублей.

Следующие по вероятности варианты – пять очков (коэффициент 6.50), а также три и семь баллов (по 7.00).

В первом туре «Зенит» дома уступил «Брюгге» – 1:2. Если питерцы останутся с нулём в графе набранных очков, сыграет ставка за 30.00.

Пять побед подряд в Лиге чемпионов и итоговые 15 баллов для команды Сергея Семака оцениваются коэффициентом 640.00.