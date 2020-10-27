«Аталанта» — «Аякс»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча 27.10

27 октября «Аталанта» сыграет с «Аяксом» в матче 2-го тура группы D Лиги чемпионов. Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех голландцев оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.45.



Букмекеры считают, что матч группы D «Аталанта» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.35, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 3.80. Гол российского полузащитника Алексея Миранчука идёт за 3.30 (30%).