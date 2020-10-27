«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн».

Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 1.93.

«Обороне красных придётся привыкать с новым сочетаниям. Лидер Вирджил ван Дайк из-за травмы вылетел очень надолго. Пока его подменяет связка номинального полузащитника Фабиньо и не самого стабильного защитника Джо Гомеса, вот-вот вернётся в строй Жоэль Матип.



Однако датчанам ещё нужно сильно постараться, чтобы наиграть на гол. Это в Суперлиги Дании они твёрдо шагают: 13 очков и второе место после шестого тура. И в матче прошлого тура одержали волевую победу над одним из прямых конкурентов «Брондбю» (3:2).



Только вот на европейской арене всё гораздо сложнее. Да, «Мидтьюлланн» заслуженно вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, тем самым выполнив задачу на сезон. Вот только первая игра дома против «Аталанты» обернулась разгромным поражением (0:4). Всё стало понятно уже на 42-й минуте, когда хозяева пропустили третий гол.



Шансов забить итальянцам в ответ датчане имели немного, воспользоваться ими не получилось. Едва ли получится и на этот раз. Играть теперь предстоит на «Энфилде», вдали от дома. А на своём поле «Ливерпуль» за шесть последних лет в Европе проиграл всего лишь один раз.



Впереди у ливерпульцев игра в АПЛ против «Вест Хэма», который набрал солидный ход. Вполне возможно, что Юрген Клопп даст отдохнуть некоторым лидерам, потому лезть в огромные форы не рискнём. Но разница в классе здесь такая, что даже второй состав будет явным фаворитом.



После травмы в строй уже вернулся основной голкипер красных Алисон Бекер, он сыграл в минувшем туре туре чемпионате Англии. Теперь уверенности у защитников наверняка добавится. Мы бы проверили П1 всухую за коэффициент 1.93. Шансов у скромного «Мидтьюлланна» мало. Свои два-три мяча красные забьют в любом состоянии».