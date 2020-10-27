«Марсель» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч 2-го тура Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» всухую за 2.65.

«Вроде бы на своём поле сверхмотивированный «Марсель» имеет шансы зацепиться. Но есть проблема: в общую группу англичан вернулся Кевин Де Брёйне, а это огромный импульс для команды. Обостряющие передачи, умное движение мяча — атака «Манчестер Сити» должна стать живее и разнообразнее.



Виллаш-Боаш в принципе старается отдавать территорию и действовать на контратаках, а против Хосепа Гвардиолы тем более придётся действовать вторым номером. Удивляет вера букмекеров в гол хозяев. Созидание им даётся с заметным трудом. Если только речь не идёт об аутсайдерах Лиги 1.



«Манчестер Сити» вряд ли станет нагнетать темп и гнаться за крупным счётом, уже 31 октября предстоит гостить у колючего «Шеффилд Юнайтед». А «Марселю» форсировать события с таким оппонентом тем более не с руки. Потому ждём довольно вязкого футбола, при котором англичане забьют один-два гола и наберут очки.



Вариантов достаточно. Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93 смотрится неплохо, но нам больше нравятся «обе забьют — нет» за 2.10. Варианты посмелее — «хозяева не забьют» за 2.38 и П2 всухую за 2.65. Всё же в 0:0 тут совсем не верится. «Сити» нужно как можно быстрее разобраться с выходом в плей-офф, чтобы сэкономить силы в поздних турах. Вряд ли фаворит станет валять дурака».