ЦСКА — «Арсенал»: результат матча РПЛ 26.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 12-го тура чемпионата России московский ЦСКА со счётом 5:1 разгромил тульский «Арсенал». Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на четвёртой компенсированной минуте автором забитого мяча стал Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый. На 50-й минуте преимущество московского клуба увеличил Никола Влашич с передачи Чалова. Вскоре счёт до крупного довёл Влашич, оформив дубль с паса Константина Кучаева. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Лука Джорджевич, ему ассистировал Даниил Хлусевич. На 86-й минуте четвёртый гол забил Арнор Сигурдссон. Через минуту Иван Обляков с паса Ильзата Ахметова установил окончательный счёт встречи.
Эксперты не сомневались в победе ЦСКА, предлагая на этот исход коэффициент 1.63. С 1000 рублей можно было выиграть 1630 рублей. Успех туляков шёл за 7.00, ничья — за 4.30.
Тотал больше 2.5 мяча оценивался в 2.06, «обе забьют» — в 2.07, пенальти — в 2.45.
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